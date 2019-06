Mandello, inaugurazione ruota idraulica e giardino

Mandello torna ad avere una ruota idraulica, inserita in un gradevole gardino. Dal 16 giugno 2019, grazie a una partnership di cui fanno parte l'Archivio Comunale Memoria Locale, il Comune di Mandello del Lario, la Fondazione Comunitaria del Lecchese, il Bacino Imbrifero Montano e i moltissimi sponsor che hanno creduto nel progetto, questa sarà una realtà.

La ruota idraulica, in un piacevole e fresco giardino comunale situato in centro Mandello (Via Dante-Tonzanico), lungo il fiume Meria, funzionerà, come un tempo, con l'acqua dell'antica roggia Valmeria. Si tratta di un altro tassello di un eco-museo all'aperto e di un itinerario didattico-turistico, dedicato a questa fiumicella, che l'Archivio porta avanti, in collaborazione con l'Amministrazione fin dal 2006. Sarà di certo un'altra attrattiva per quei turisti che arriveranno a Mandello nei prossimi mesi estivi. L'inaugurazione del giardino e della ruota avverrà domenica 16 giugno alle ore 10.30.