Concerto dei "Dove comincia il sole"

Sabato 23 Marzo alle ore 21.00 si terrà, presso il Teatro Comunale “Fabrizio de Andrè” di Mandello del Lario, il concerto del gruppo “Dove comincia il sole”, tribute band ufficiale dei Pooh.

I “Dove comincia il sole” nascono nel 2011 da un'idea di Riccardo Visentini di proporre una nuova Pooh Official Tribute band, che, con una formazione a cinque elementi due tastieristi, un chitarrista, un bassista ed un batterista, possa riproporre le sonorità degli attuali Pooh, senza l'ausilio di basi, ma suonando e cantando in tonalità originale tutti e cinque dal vivo.

La data d'inizio per la prevendita dei biglietti è fissata per lunedì 25 febbraio presso la Biblioteca Comunale “Ercole Carcano”; sarà possibile acquistare i tagliandi durante gli orari di apertura e la sera dello spettacolo presso la biglietteria dalle ore 20.00 in caso di disponibilità di posti.

Il costo è di 15 €.