Manifesta 2018

Torna Manifesta, la rassegna del sociale protagonista in provincia di Lecco, giunta quest’anno alla XXII edizione, è pronta a costruire legami e valorizzare l’operato del mondo del non profit scendendo in piazza e proponendo appuntamenti di qualità.

Il tema scelto per il 2018 è fiducia:

per costruire legami che formano comunità

per tessere alleanze e valorizzare le diversità

per consentire a ciascuno di fare la propria parte

Sabato 6 ottobre alle ore 9.30 Palazzo delle Paure a Lecco ospiterà il convegno “La comunità della fiducia: come si costruisce? Il Piano di Zona 2018-2020: costruire relazioni di fiducia nella comunità”.

Domenica 7 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 18.00, piazza XX Settembre, piazza Cermenati e libreria Mascari5: stand, animazioni, laboratori per bambini e festa per celebrare la solidarietà.

