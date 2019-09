Manifesta in piazza quest’anno sarà l’apertura e il prologo agli approfondimenti sui temi di carattere sociale che gli Stati Generali del Welfare 2019 proporranno a Lecco il 7 e 8 novembre, ovvero un percorso di riflessione sulla partecipazione, la solidarietà e l’agire volontario nella costruzione di politiche sociali.

“Manifesta in piazza 2019” si svolgerà a Lecco nelle piazze XX settembre e Cermenati domenica 22 settembre.

Sarà un’intera giornata di festa rivolta a tutta la cittadinanza della provincia di Lecco, e non solo. E come sempre i protagonisti saranno le associazioni di volontariato e gli enti non-profit del territorio.

L’obiettivo di Manifesta 2019 è quello, non solo di coinvolgere e far conoscere alla cittadinanza le realtà non-profit presenti sul territorio, ma sostenere percorsi utili a ricostruire e rafforzare le relazioni e la fiducia all’interno della comunità. Il ruolo attivo del cittadino quale attore del cambiamento è, infatti, il primo passo per la costruzione del nuovo welfare.

Manifesta vuole ricostruire processi di apertura, per mediare e agevolare comprensione, confronto e solidarietà.

Gli ingredienti della rassegna saranno come sempre tanti e di qualità: animazioni, spettacoli, stand, laboratori interattivi, sportelli informativi (identità SPID, internet e phishing, marketing sociale Valoriamo), baby dance, sfilata “cane-uomo”, auto da rally, canti corali, ippoterapia, sculture di palloncini, quiz etc.

Volontari: un dono che migliora la comunità

L’edizione 2019 di Manifesta anticiperà non solo gli Stati Generali del Welfare 2019 di Lecco, ma anche le iniziative del Giorno del Dono promosso dall’Istituto italiano della donazione per il 4 ottobre.

“I volontari donano il loro tempo prendendo a cuore l’impegno solidale e la co-responsabilità di migliorare la comunità – spiega Lucio Farina, direttore del CSV Monza Lecco Sondrio – le associazioni animano, rendono viva una città con entusiasmo e gioia. Le proposte culturali, sociali, di tutela del diritto, dell’ambiente sono alla base di una società giusta e coesa”.

Manifesta in piazza 2019 è promossa da CSV Monza Lecco Sondrio, ente capofila nell’organizzazione dell’evento, ruolo affidatogli dal Comitato Promotore dell’iniziativa composto da Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci della provincia di Lecco, Assemblea Distrettuale di Lecco, Bellano e Merate, Consorzio Consolida, ATS della Brianza – Ambito di Lecco, Fondazione Comunitaria del lecchese, in co-organizzazione con il Comune di Lecco.

Visitate anche il nuovo sito di Manifesta: https://www.csvlombardia.it/lecco/lecco-cultura-valori/manifesta/

Gallery