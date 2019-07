Maratona del Calcio

Si avvicina la partita più attesa dell'estate lecchese che per la sua settima edizione vedrà sfidarsi sul campo i sostenitori di due leggende del calcio: Leo e Cristiano!



La 36 ore no stop inizierà alle ore 8:00 di sabato 6 luglio 2019 e proseguirà ininterrottamente fino alle 20:00 di domenica 7 luglio 2019 e si svolgerà presso lo Stadio comunale Rigamonti & Ceppi di Lecco. La manifestazione è aggregativa e benefica, parte del ricavato sarà devoluto in beneficienza.

Durante tutta la manifestazione sarà disponibile servizio bar e ristoro.

L'ingresso allo stadio è gratuito.