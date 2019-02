12^ Maratonina di Lecco

Appuntamento domenica 3 marzo con la 12^ edizione della Maratonina di Lecco, la tradizionale competizione agonistica e promozionale che si snoda lungo l’incantevole scenario del lungolago cittadino, con partenza e arrivo in piazza Cermenati. Inserita nel calendario nazionale della FIDAL - Federazione Italiana Atletica Leggera, la Half Marathon prenderà le mosse dal centro cittadino di Lecco alle 9.30, insieme alla promozionale, per la quale i chilometri da percorrere saranno 10.

Nel mirino dei più forti runner attesi all’edizione numero 12 della corsa nata nel 2008, i record assoluti di 1h 05’ 26” realizzato da Lahcen Mokraji nel 2012 per gli uomini e di 1h 14’ 50” di Laura Giordano per le donne, proprio in occasione della 1^ edizione. Il percorso si snoda lungo un tracciato completamente pianeggiante, su di un doppio giro, che consente anche al pubblico una migliore visibilità della gara.

Le iscrizioni restano aperte e l’obiettivo degli organizzatori è quello di superare quota mille partenti, record segnato nel 2008, quando in programma era stata prevista anche la maratona.

Il percorso

Il programma

Sabato 03 Marzo

Ore 17:00/18:30 Distribuzione pacchi gara

Palestra Liceo A.Manzoni in Via Ghislanzoni, 7

Domenica 03 Marzo

Ore 7:30/9:00 Distribuzione pacchi gara

Ore 9:30 partenza km 21,097 e 10,545 ( P.zza Cermenati )

Ore 12:30 Premiazioni/rinfresco ( P.zza Cermenati )

L’Agonistica è riservata ai soli atleti tesserati FIDALe a coloro che sono in possesso di certificato d’idoneità agonistica in atletica leggera e RUNCARD. La Camminata promozionale è aperta a chiunque in possesso di certificato di buona salute e con compimento 16° anno d’età.

ISCRIZIONI Quote K21.097 AGONISTICA

REGOLAMENTO

MARATONINA AGONISTICA

-Euro 20 entro il 31/12/2018

-Euro 25 entro il 31/1/2019

-Euro 30 entro il 28/2/2019

-Euro 35 dopo il 28/02/2019

-ultimo termine 4gg prima dello svolgimento

-dopo tale termine direttamente sul campo Sabato e Domenica per i primi 100

10,550 PROMOZIONALE

-Euro 10

MONTEPREMI

ASSOLUTI

1°Class.Masch./Femm. Euro 300+tecnico o natura

2°Class.Masch./Femm. Euro 150+tecnico o natura

3°Class.Masch./Femm. Euro 100+tecnico o natura

4°Class.Masch./Femm. Euro 75+tecnico o natura

5°Class.Masch./Femm. Euro 50+tecnico o natura

6°Class.Masch./Femm Euro 50+tecnico o natura

7°Class.Masch./Femm. Euro 50+tecnico o natura

PER OGNI CATEGORIA

1°Class.Masch./Femm. tecnico o natura

2°Class.Msch./Femm. tecnico o natura

3°Class.Masch./Femm. tecnico o natura

N°1 gratuità ogni 10 atleti/Società con elenco e versamento quota contestuali (riservato ai Master)

RECESSO ISCRIZIONE/RIMBORSO QUOTE:

NON E’ PREVISTO NESSUN TIPO DI RIMBORSO DELLE QUOTE/ISCRIZIONI VERSATE,E’ POSSIBILE L’EVENTUALE PASSAGGIO DELLA QUOTA AD ALTRO ATLETA ESCLUSIVAMENTE ENTRO 15 GG DALLO SVOLGIMENTO DELLA GARA.

