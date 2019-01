Marcia della pace a Lecco

A Lecco una doppia iniziativa dedicata alla Giornata mondiale della pace, tra musica e parole. La prima si è tenuta lunedì 7 con letture a tema mentre la prossima è in programma sabato 12 gennaio quando in centro città andrà in scena la tradizionale Marcia della pace.

Un coordinamento di associazioni e movimenti del territorio, con il Decanato di Lecco, ha proposto lunedì una serata incentrata sul messaggio di Papa Francesco per la recente Giornata mondiale della Pace. Alla casa dell'economia di via Tonale, concessa dalla Camera di Commercio, è stato letto integralmente il testo del Papa: "La buona politica è al servizio della pace " una lettura a più voci, curata da quattro attori diversi per provenienza, età, genere con lo scopo di riascoltare all'origine i tanti inviti del Papa al rispetto dell'ambiente e dei diritti umani, all'unità, al dialogo, alla coerenza, alla serenità personale: premesse e condizioni indispensabili per la pace.

Si è voluto così tornare alle origini del senso della Giornata mondiale della pace, rileggendo anche un breve passaggio del primo discorso firmato da Paolo VI, da poco Santo, rimarcando il suo invito a salutare il nuovo anno nel segno della Pace, come proposta per tutta la società civile. Un invito più pressante ai cristiani, usando anche la preghiera, momento di ricarica e riflessione più profonda. Alle parole si sono alternate le note e le voci del Coretto di San Giovanni che ha riproposto alcune delle canzoni della recente e felice esibizione "Soy pan, soy paz", ovvero testi di Mercedes Sosa, cantautrice sudamericana, perseguitata dai generali argentini golpisti fino al carcere e all'esilio. Ai circa 250 partecipanti è stata poi offerta una tisana per un momento di condivisione.

Dagli organizzatori è quindi giunto l'invito a partecipare sabato 12 gennaio alla Marcia della pace in centro Lecco. Il programma prevede alle ore 15 il ritrovo sul sagrato della basilica di San Nicolò da dove partirà la camminata verso il municipio, tappa obbligata per riflettere sulla "buona politica".

È previsto l'intervento di Gianni Borsa, giornalista dell'agenzia Sir Europa, per rendere attuale nel contesto continentale le Beatitudini del politico e le tante sollecitazioni di Papa Francesco. A seguire altre tre brevi tappe: nel chiostro della Canonica di San Nicolò breve mostra di opere e dialogo con l'artista Raouf Ghibra; in piazza XX Settembre incontro con le figure di alcuni santi e beati che si sono spesi in ambito politico e sociale a cura dell'Azione Cattolica, e infine una provocazione sulla Dichiarazione dei diritti dell'uomo proposta dalla Caritas all'oratorio San Luigi. Conclusione verso le 17 sempre sul Sagrato.