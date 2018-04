Marracash all'Orsa Maggiore

Snapout & Orsa Maggiore avranno come loro ospite speciale Marracasch.



Dalla Barona ai grattacieli, Fabio Bartolo Rizzo alias il genio del ghetto, il principe di Barona, il king del rap: tutta l'energia e il calore di uno showcase elettrizzante, per una serata unica con il poeta del rap italiano.



Prevendite

EARLY SPECIAL TICKET - 15 EURO (w/drink) in numero limitato

REGULAR TICKET - 20 EURO (w/drink)

REGULAR TICKET SECOND RELEASE - 25 EURO (w/drink)



Ingresso senza prevendita in cassa 30 euro (w/drink)



Info / prevendite / tavoli (trattativa riservata)

392 3699145

340 0089460

349 5039544