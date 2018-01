Visita guidata al Campanile di San Nicolò

Apre le porte a lecchesi e turisti il "Matitone", il campanile della basilica di San Nicolò che - dal 1904 - svetta sulla città. In programma - domenica 14 gennaio - la prima visita guidata del 2018 fino alla balconata che si trova sulla sommità ed offre una vista unica della città e del paesaggio circostante a 96 metri di altezza.

Ci si può prenotare sul sito Campaniledilecco.it, in gruppi di massimo 13 persone per volta, con un momento introduttivo nella sala ipogea e la successiva salita sul campanile, con alcune soste, per una durata complessiva di circa 1 ora, discesa compresa. Durante il percorso, le guide racconteranno la storia del "Matitone".

Non è previsto un biglietto d'ingresso per accedere al campanile, ma le visite saranno comunque a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto a progetti sociali legati alla parrocchia.