Mattia Conti presenta "Di Sangue e di ghiaccio" a Rogeno

Il giovane scrittore lecchese Mattia Conti presenterà il suo nuovo romanzo "Di Sangue e di ghiaccio" (editore Solferino) venerdì 19 ottobre alle ore 21 nella Sala delle Associazioni, al Primo Piano della Stazione ferroviaria di Casletto-Rogeno (LC), in viale Stazione n° 2.

La scheda del romanzo

Quando Ranocchia viene ripescato dall'acqua gelida del fiume, più morto che vivo, ciò che il paese sospettava da tempo diventa certezza: è impazzito. Già non è mai stato molto brillante, con quel suo fare svagato e il fisico gracile, inabile al lavoro nei campi. Da quando poi se n'è andato di casa per calcare le assi del palcoscenico sotto l'egida di quell'altro cialtrone di Baldo Bandini, capocomico e vagabondo. Inevitabile che la sua mente, già debole, cedesse. Ma ciò che nessuno sa è che Ranocchia ha un piano: farsi internare al manicomio di Lecco per cercare Bianca, la "maestrina", la ragazza che gli ha insegnato a leggere, amare e soffrire, finita là dentro pochi mesi prima. Peccato che Bianca, a quanto pare, non si trovi più lì. E che l'istituto di cura sia un luogo molto più pericoloso di quanto Ranocchia sospettasse. Un'incalzante avventura all'incrocio tra il mondo affascinante dei teatranti e quello cupo dei folli, un linguaggio plastico e vivo al servizio di una storia dalle atmosfere gotiche.

Un giovane autore di grande maturità stilistica e una storia che avvince per trama e atmosfera del piccolo mondo quotidiano della Lecco di fine Ottocento.