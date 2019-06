Maxischermo per le Azzurre al Mondiale con la Cgil Lecco

La Nazionale di calcio femminile arriva a Diritti alla festa. Sabato 29 giugno tutti potranno tifare per le Azzurre davanti al maxischermo installato all'evento della Cgil Lecco in via della Corna a San Zeno di Olgiate Molgora.

Alle 15 infatti si giocherà Italia-Olanda, quarto di finale dei Mondiali di calcio femminile in corso in Francia. Per le atlete italiane è arrivato il momento di entrare nella storia e cercare di approdare alle semifinali, mai raggiunte dalla Nazionale nella massima competizione internazionale.

«Non potevamo non ospitare all'interno di Diritti alla Festa la partita delle Azzurre - afferma Francesca Seghezzi, componente della segreteria della Cgil lecchese - Perché anche in questo caso si parla di Diritti violati, quelli che subiscono queste grandiose atlete, se solo pensiamo alla mancata contribuzione o alla malattia. Sabato vogliamo quindi omaggiare e tifare per queste coraggiose ragazze che dal punto di vista del risultato hanno già "bagnato il naso" ai colleghi maschietti, accompagnandole e supportandole anche nella conquista dei diritti».

Al termine della partita, con qualunque risultato acquisito, si potrà festeggiare con il terzo tempo.