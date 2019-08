Il ritorno di Re Riccardo e i Templari al Forte di Fuentes

Un suggestivo tuffo nel Medioevo al Forte di Fuentes. Domenica 8 settembre si terrà a Colico la rappresentazione storica in costume dal titolo "Il ritorno di Re Riccardo e i Templari".

In mattinata il pubblico potrà andare alla scoperta di come vivevano e vestivano i cavalieri medievali con visita all'accampamento e attività didattiche. Spazio inoltre a una passeggiata tra dame, principesse, mercanti e boscaioli sotto le mura del castello del feudatario. Nel pomeriggio la manifestazione entrerà nel vivo con cavalieri, armature e investitura (ore 14) oltre a una rappresentazione storica dedicata al ritorno di Re Riccardo dalle Crociate (ore 15.30). Per i bambini è previsto un omaggio a ricordo dell'evento.

L'iniziativa è promossa in particolare dall'associazione "La Corte del Drago". Il gruppo si occupa di rappresentazioni storiche che vanno dalla magica atmosfera del Medioevo XII - XIII secolo, fino al tardo XV secolo, con soldati armati di spade, lance e scudi, cavalieri e nobildonne, ma anche della ricreazione di ambienti e scene di vita quotidiana del tempo.

Il gruppo dispone nel suo interno di una sartoria teatrale che riprende da disegni dell’epoca abiti, armature ed accessori, riproducendone la fattura per le proprie rappresentazioni, mantenendole il più possibile alla realtà di quel periodo storico.