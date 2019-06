Sabato 15 giugno andrà in scena il 2° memorial dedicato a Mario Colombo, noto dirigente calcistico lecchese morto a giugno 2018, memorial che si terrà al campo di Ello.

«Quest'anno visto abbiamo deciso di ampliare la festa in suo onore e s'inizierà dal mattino - ci spiegano gli organizzatori -. In particolare, dalle 9 avrà inizio il torneo di calcio a 9 per la categoria pulcini 2008. 6 squadre divise in 2 gironi da 3. In campo Zanetti, Luciano Manara, Pol.Mandello, San Zeno, Pol.Monte Marenzo e Accademia Nibionno. Poi, nel tardo pomeriggio/sera, ci sarà il classico quadrangolare delle "prime squadre", che vedrà affrontarsi ASD Ellese, Luciano Manara, Gs 2V Dolzago e Rapp. Amici di Mario».

2° Memorial "Mario Colombo"

Nel ricordo dell’amico Mario, che si è sempre contraddistinto per la passione, lo spirito agonistico e l’impegno profusi nello sport e nella vita sociale. L’Asd Ellese 1979 con l’Asd Rugby Oggiono Club e con il patrocinio del comune di Ello, organizzano il 2° memorial “Mario Colombo”.

Quest'anno a differenza dell'anno scorso, abbiamo deciso di ampliare la giornata in memoria al nostro Mario a partire dal mattino, aggiungendo così al classico quadrangolare tra "prime" squadre del tardo pomeriggio/sera, anche un un torneo tra ragazzini del 2008. Una delle cose a cui teneva Mario, oltre alle squadre dei più grandi, erano proprio anche i più piccoli.

La giornata sarà così organizzata:

- Dalle ore 9 inizierà il torneo a 6 squadre della categoria pulcini 2008. Le squadre saranno divise in 2 gironi da 3 squadre.

In particolare le squadre saranno:

Zanetti, Luciano Manara, Pol.Mandello, San Zeno, Pol.Monte Marenzo, Accademia Nibionno.

Le partite dureranno 25 minuti ciascuna e i ragazzi si sfideranno in partite 9 contro 9.

- Dalle ore 13 ci sanno le finali 5°/6° posto, 3°/4° posto, 1°/2° posto e premiazioni

- Dalle ore 17 poi inizieranno le sfide tra i più "grandi": ASD Ellese, Luciano Manara, GS Due Vi Dolzago, Rapp. "Amici di Mario"

alle 17 la prima sfida delle 2 semifinali

alle 18 la seconda semifinale

alle 20.30 la finale 3°-4° posto

alle 21.30 la finale 1°-2° posto

Al termine le premiazioni

Durante tutta la durata dell’evento funzionerà servizio di ristoro per pubblico e giocatori: salamelle, hamburger, patatine, pasta, birra.

Gallery