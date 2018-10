Tocnadanza e Déjà Donné a Merate

Il Circuito Claps, in collaborazione con il Comune di Merate, presenta due nuovi appuntamenti della nuova edizione di Caffeine Merate Danza. Questa volta sono in arrivo, rispettivamente, Tocnadanza e Déjà Donné (entrambi in scena nell'Auditorium comunale).

Sabato 20 ottobre

Sabato 20 ottobre, alle ore 21, arrivano all'Auditorium i "7 quadri + 1" della storica compagnia veneta Tocnadanza. L'idea di questo spettacolo nasce per il 25° anniversario della fondazione della Compagnia ed è una riflessione sul percorso della coreografa Michela Barasciutti con il suo ensemble.

Tocnadanza, fondata dalla stessa Barasciutti, è una compagnia di produzione di danza con 25 anni di storia, riconosciuta dal Comune di Venezia, dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Venezia e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Michela Barasciutti è «amata dal pubblico italiano» e considerata dalla stampa come «una delle migliori e più originali coreografe».

Sabato 27 ottobre

Sabato 27 ottobre, sempre alle ore 21, a chiudere il festival Caffeine Merate Danza sarà "Frog" di Déjà Donné. Lo spettacolo è stato selezionato a Next - Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo, ideato e promosso da Regione Lombardia, nella stagione 2017/2018.

Uno studio coreografico con sei danzatori in scena, che gioca con le luci e i passi di danza, sulla figura della rana e sulle sue capacità di movimento, trasformazione e liberazione. Sei performer con provenienze diverse sapranno integrarsi perfettamente nella coreografia di Virginia Spallarossa e Afshin Varjavandi su regia di Gilles Toutevoix.

Biglietteria

Intero: € 10

Ridotto (under25, over 65, gruppi da almeno 8 persone): € 8

I biglietti sono in vendita nei luoghi di spettacolo da un’ora prima dell’inizio della rappresentazione e online su www.claps.lombardia.it.

Contatti

www.claps.lombardia.it

Tel. +39 030 8084751

info@claps.lombardia.it

Ufficio stampa: Emanuela Giovannelli – comunicazione@claps.lombardia.it