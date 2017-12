Mercatini di Natale a Carenno

Il centro di Carenno si anima - sabato 23 dicembre - con i mercatini di Natale, con bancarelle di hobbistica ed artigianato, ma non solo. In programma, sin dalle ore 17.30, attività per i più piccoli: giochi, animazione e il "Passaporto del Mondo", un viaggio che porterà fino alla casa di Babbo Natale.

Poi, spazio alla cultura con "Tra storia e fede. Uno sguardo alla vecchia chiesa parrocchiale" presso la chiesa vecchia (ore 20.30) e alla musica presso il Bellavista.