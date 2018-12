Pomeriggio Natalizio alla "Santo Stefano"

I comitati genitori Scuola dell'Infanzia e Primaria Santo Stefano, VivaceMente e GE.CO. "A. Nava" organizzano, per sabato 15 dicembre, il Pomeriggio Natalizio.

Giochi, libri, oggestica, creazioni, idee per il Natale e molto altro saranno di scena all'interno della Scuola Primaria "Santo Stefano" di via De Gasperi, 20, a Lecco, dalle 14.30 alle 18.30. Aperto il Mercatino delle Pulci, all'interno del quale verranno messi in vendita alcuni manufatti, che sosterranno l'attività dei comitati.