È in arrivo - domenica 24 giugno - il nuovo appuntamento con il Mercatino delle Pulci di Valmadrera, organizzato da UGT Valmadrera, che ogni quarta domenica del mese anima il piazzale del mercato, richiamando visitatori sin da fuori provincia.

«Nel tempo il nostro mercatino è cresciuto molto, fino a diventare uno dei più grandi della zona - spiega Christian Vassena, presidente UGT - tanto che ad ogni appuntamento registriamo il tutto esaurito. È un'occasione importantissima per far conoscere le ricchezze turistiche di Valmadrera al grande pubblico. Partiamo dagli eventi già presenti sul territorio, al fine di inserirli in un contesto più ampio, per attirare turismo nella nostra valle».

Gli espositori, oltre 130, metteranno in vendita: vecchi oggetti, abiti, scarpe, libri, giocattoli, giornali, accessori, borse, secondo il nobile spirito del riciclo e del riuso, a prezzi ottimi.