Migliaia di persone in centro città per la Notte Bianca lecchese

Sono state migliaia le persone che hanno riempito il centro di Lecco sabato 21 e hanno preso parte alla nuova edizione della Notte Bianca. Ormai una classica di metà estate, non bagnata dal maltempo paventato fino a qualche ora prima (lo stesso spauracchio che ha fatto rinviata My Secret Dinner) e in grado di riscuotere un'ottimo riscontro dal pubblico. Anche i problemi all'ordine pubblico sono stati minimi, un punto a favore dell'iniziativa.

Vari gli eventi organizzati per allietare i presenti, grandi e bambini, che sino a tarda notte si sono trattenuti nel cuore di Lecco. ll programma prevedeva numerose iniziative musicali: dalle ore 10 alle ore 19, nell'ambito del Lecco Jazz Festival, è stato possibile suonare liberamente i sei pianoforti posizionati in vari angoli della città, aperitivo in musica a ritmo di swing in piazza XX Settembre dalle 19.30 e musica dal vivo con Matteo e Arianna alla Società Canottieri Lecco dalle 20.30. In piazza Cermenati dalle 23 all'1.30 la Pauzero Band ha eseguito un tributo a Laura Pausini e Renato Zero, mentre in piazza Garibaldi alle 21 ci sono stati balli di gruppo con la musica degli anni '70 e '80 suonata dalla Stefano Teruggi band's. In via Cavour alla gelateria Pinguino il duo musicale Vale e Steve hanno animato la serata dalle 21 alle 24, mentre dalle 21.30 la musica ha suonato anche in piazzetta Del Pozzo con il Trio d'archi Sinfolario e country sulla piattaforma lago.

La proposta culturale ha previsto l'apertura straordinaria dei poli museali cittadini di Villa Manzoni, Palazzo Belgiojoso, Palazzo delle Paure e Torre Viscontea (dalle 15) a ingresso libero dalle 10 alle 23 (solo la mostra di Robert Doisneau rimarrà a pagamento). Dalle 21 alle 23 è stato possibile partecipare alla visita guidata al campanile di San Nicolò, a cura del Gruppo volontari campanile, su prenotazione, mentre dalle 18 alle 20 e dalle 21 alle 24 è stata possibile fare un giro sul lago a bordo delle caratteristiche Lucie manzoniane per apprezzare la suggestiva vista della città illuminata.

In piazza XX Settembre sono stati allestiti giochi gonfiabili per bambini e famiglie con animazione, la biblioteca civica U. Pozzoli ha ospitato alle 21 "La notte è piccola" proponendo letture ad alta voce per bambini dai 4 agli 8 anni, mentre a Palazzo delle Paure dalle 21 si è tenuto il laboratorio creativo "Artisti per una notte!" per i bambini dai 6 ai 10 anni con famiglie.

Anche quest'anno andrà in scena My secret dinner, la suggestiva cena conviviale, a cura dell'Associazione Punto Linea Love e del Comune di Lecco. Tuttavia, a causa del possibile maltempo previsto per sabato 21 luglio, l'appuntamento con la cena in bianco è stato preventivamente rinviato al sabato seguente. Il luogo verrà svelato solo qualche giorno prima sul sito www.mysecretdinner.it e via mail agli iscritti.

