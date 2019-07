Cinema all'aperto, "Mike sulla Luna"

Il 20 luglio 1969 l'uomo è sbarcato sulla Luna e a Ballabio si celebra il 50° di quell'evento epocale proiettando Mike sulla Luna: il 12enne Mike deve raggiungere la Luna prima di un perfido affarista che mira a a colonizzarla e devastarla per estrarne i preziosi minerali.

Primo film di animazione nella rassegna 2019 di Cinema all'Aperto, organizzata da Comune di Ballabio e Pro Loco, dopo i successi di pubblico delle pellicole proiettate nei due precedenti venerdì, Il mio amico Nanuk e BumbleBee.

Mike sulla Luna è in calendario venerdì 12 luglio alle ore 21.15 al Parco Grignetta (ingresso libero, entrate da via Confalonieri o via Fiume).