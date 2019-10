Alessandro Milan alla Volante con "Due milioni di baci"

Giornalista di Radio 24; padre rimasto solo a crescere due figli ormai quasi adolescenti; scrittore apprezzato, perché capace di condividere la speciale normalità delle sue emozioni, la tenacia di un uomo che non vuole smettere di vivere una vita piena. Dopo il gran successo di "Mi vivi dentro" -romanzo che ha dedicato alla moglie Wondy, Francesca Del Rosso, prematuramente scomparsa - Alessandro Milan torna in libreria con un nuovo romanzo: si tratta di "Due milioni di baci", libro appena edito da DeA Planeta e protagonista del prossimo, atteso incontro con autore in programma alla Libreria Volante di Lecco.

Fissata per giovedì 10 ottobre alle 21, la presentazione rientra in un mese fitto di appuntamenti per la libreria di via Bovara: dopo aver già accolto lo scrittore e giornalista Mimmo Sammartino e in attesa di incontrare anche Giovanni Cocco (di Cocco & Magella. L'appuntamento con il nuovo "La sposa nel lago" è fissato per sabato 19 alle 18) ed Edgarda Ferri, giovedì tutta l'attenzione sarà per Milan, ancora una volta alle prese con un romanzo capace di raccontare le emozioni, le gioie e i dolori non solo di un padre che deve crescere due bambini quasi adolescenti, con i loro silenzi e le domande scomode, ma anche di un uomo che, a quarantotto anni, è ancora figlio di una madre che per la prima volta ha bisogno di lui.

Il bacio, tema centrale della narrazione

Un libro che, già dal titolo, suggerisce quello che è il tema centrale della narrazione: il bacio, aspetto fondamentale della vita di ognuno di noi. «Baciando - così nella presentazione del romanzo - si vive. Perché non c’è momento chiave della nostra esistenza che non sia segnato da un bacio. L'infanzia, costellata da quelli materni, così dolci e avvolgenti, e da quelli tra i genitori, a scandire le giornate in famiglia. L'inizio di una storia d’amore, magari chissà, mezzi ubriachi dentro una Renault Clio bordeaux, a notte fonda. L'ultimo saluto in ospedale, quando il mondo sembra crollare. La pace dopo un litigio coi figli, da sancire con un bacio di quelli che fanno il solletico al collo, sulle braccia, sulle gambe. Ma anche i baci mancati, quelli che hanno marcato una distanza, o il bacio di un Giuda che all'università ti ha rubato la fidanzata».

«Milan - commenta Serena Casini, titolare della Libreria Volante - è un uomo che dal lunedì al venerdì commenta i fatti del giorno a Radio 24, ma è anche un uomo che non ha mai nascosto i suoi fatti personali: con intelligenza, arguzia e delicatezza ci racconta oggi come è essere padre, solo, di due adolescenti, dopo la perdita della moglie».