Inaugurazione alle Miniere di Cortabbio

In occasione di Santa Barbara, le Miniere Turistiche di Cortabbio inaugurano il nuovo carrello elettrico adibito al trasporto dei disabili che volessero visitare le miniere. L’evento è previsto per il giorno martedì 4 dicembre dalle ore 14.30, con un momento di preghiera e di benedizione seguito da una visita dimostrativa per disabili prevista alle ore 15.30, mentre alle ore 16.30 visita guidata per persone abili per un gruppo massimo di 30 persone. Per questo è necessaria la prenotazione.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.youmines.com.