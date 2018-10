L'importanza della lettura per ogni età. Sabato 27 ottobre, alle ore 10.30, presso la Sala consiliare del Comune di Molteno, si terrà un Aperilibro: letture per bambini a cura delle volontarie del gruppo Nati per Leggere di Molteno. Gli organizzatori aspettano dunque tanti bambini a questo simpatico appuntamento.