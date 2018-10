A Colico "Oltre le tracce della storia"

Per valorizzare l'inestimabile patrimonio storico relativo al primo conflitto mondiale sulle montagne lombarde, Regione Lombardia (Dg Autonomia e Cultura) ha affidato a Ersaf (Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste), con la collaborazione scientifica del Museo della Guerra Bianca in Adamello di Temù, un progetto di valorizzazione del patrimonio lombardo della Grande Guerra.

Prima del 2014 solo alcune iniziative, per lo più proposte da soggetti culturali a volte ritenuti "minori", avevano trovato spazio nei programmi e nei finanziamenti regionali. Il quinquennio 2014-2018, ricorrenza del Centenario della Prima Guerra Mondiale, è stato un periodo nel quale le istituzioni hanno preso coscienza della ricchezza e dell'unicità del Patrimonio Culturale della Grande Guerra presente sul territorio della Regione Lombardia e hanno dato avvio a un programma di attività volte a farne emergere la valenza culturale e l’attrattività anche turistica.

Il convegno di venerdì 12 ottobre, presso l'Auditorium comunale di Colico, prevede un primo inquadramento storico degli avvenimenti in Lombardia e nel Trentino, la successiva presentazione delle azioni più significative avviate nell’ultimo quinquennio in Regione Lombardia e una riflessione finale in merito alle azioni future.

Sono in programma interventi di rappresentanti istituzionali e studiosi impegnati rispettivamente nella promozione di azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio storico legato alla Grande Guerra in Lombardia e nello studio e nella ricerca storica delle vicende che cento anni fa hanno così profondamente segnato il territorio lombardo e la sua popolazione.

Al termine dei lavori i partecipanti si recheranno in visita al vicino Forte Montecchio Nord.

«Regione Lombardia partecipa al centenario del primo conflitto mondiale dando sostegno a progetti innovativi e di alto profilo scientifico e culturale. La valorizzazione dei luoghi della memoria legati alla Grande Guerra in Lombardia è un'opportunità per favorirne la conoscenza e la frequentazione, e permette di ritornare, un secolo dopo, a vicende che hanno segnato in profondità la storia e il territorio. Tengo a evidenziare che i progetti realizzati e quelli in programma vogliono rappresentare anche un omaggio a quei soldati - dell’una e dell'altra parte - che nel sommesso compimento di un dovere o nella convinzione di onorare la propria Patria fino a donarle la vita sono stati i protagonisti di quelle tragiche vicende. Dobbiamo oggi sforzarci di andare oltre "l'inimicizia ereditaria", come l'ha chiamata Claus Gatterer», ha dichiarato l'assessore alla Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli.

«Regione Lombardia, oltre ai compiti di tutela e valorizzazione del territorio, del suo ambiente naturale, investe sulla valorizzazione dei luoghi della storia della Grande Guerra attraverso progetti innovativi e interessanti, da studiare e proporre in altri contesti. Le iniziative che Regione Lombardia ha proposto e sostenuto nel centenario della Grande Guerra rappresentano un positivo esempio di valorizzazione della storia del territorio e un incentivo alla sua frequentazione turistica. Le montagne lombarde dove si combatté sono uno straordinario terreno di conoscenza, da tutelare e promuovere in modo intelligente e innovativo», rimarca Alessandro Fede Pellone, presidente di Ersaf, ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste.

Il programma

Ore 9.30 accoglienza dei partecipanti

Ore 10 Saluti istituzionali

Monica Gilardi, Sindaco di Colico

Stefano Bruno Galli, Assessore all’Autonomia e Cultura, Regione Lombardia

Alessandro Fede Pellone, Presidente ERSAF

Ugo Parolo, Presidente del Comitato di Coordinamento e di Indirizzo del Parco Nazionale dello Stelvio

Beatrice Bentivoglio-Ravasio, Ministero per i beni e le attività culturali

Introduce e modera Marco Balbi, Società Storica per la Guerra Bianca

Interventi

Ore 10.40 Barbara Bracco, Università degli Studi di Milano - Bicocca

La Grande guerra in Lombardia. Ricordare e celebrare a cento anni di distanza

Ore 11. Camillo Zadra, Museo Storico Italiano della Guerra

Dopo il Centenario. Il patrimonio della Grande Guerra in Trentino

Ore 11.20 Benedetta Sevi, Direzione Generale Autonomia e Cultura, Regione Lombardia

Le azioni di valorizzazione di Regione Lombardia del patrimonio della Grande Guerra

Ore 11.35 Marco Balbi, Società Storica per la Guerra Bianca

La digitalizzazione dell’Albo d’Oro dei Caduti Lombardi

Ore 11.50 Alessandro Meinardi, ERSAF-Direzione Parco Nazionale dello Stelvio-Lombardia

Nuovi approcci di promozione dei territori legati alla Grande Guerra

Ore 12.05 Proiezione del documentario “Guerra Bianca, storia e memoria della grande guerra in Lombardia”

Ore 12.35 John Ceruti, Museo della Guerra Bianca in Adamello

"Sporcarsi le mani" per la memoria della Grande Guerra: azioni concrete di tutela e valorizzazione

Ore 12.50 Conclusioni

Ore 13.00 Trasferimento in bus al Forte Montecchio Nord. Buffet

Ore 14.30 Visita al Forte Montecchio Nord e illustrazione delle attività svolte e in programma

La partecipazione al convegno è gratuita, previa iscrizione a questo indirizzo.

Per informazioni: comunicazione@ersaf.lombardia.it