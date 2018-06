58esima Monza-Resegone

È tutto pronto per l'edizione numero 58 della Monza-Resegone, la storica manifestazione podistica della Brianza con partenza dall’Arengario di Monza e arrivo presso il Rifugio Capanna Monza sul Monte Resegone che ogni anno raduna un numero sempre crescente di sportivi, appassionati e curiosi.

Saranno 280 le squdre pronte a sfidarsi sabato 23 giugno in una corsa in notturna di 42 chilometri, con oltre 1100 metri di dislivello.

“Appartiene alla tradizione più autentica della nostra terra la Monza – Resegone, una competizione che - passo dopo passo - ha saputo fare breccia nel cuore di tutti, sportivi e non. Si dice che solo gli atleti più eroici abbiano le carte in regola per affrontare il percorso durissimo che dal centro della nostra città porta fin lassù, a quota 1.173 metri" ha detto durante la conferenza di presentazione il Sindaco di Monza Dario Allevi.

Alla competizione che prenderà il via dall'Arengario parteciperanno 14 squadre femminili, 19 miste composte da due donne e un uomo, 73 terne con due uomini e una donna e 174 team tutti al maschile, per un totale di 840 atleti.

Alla guida organizzativa della Monza - Resegone ci sarà, come sempre, la Società Alpinisti Monzesi supportata da Monza Marathon Team e dalla squadra di volontari che lungo tutto il percorso offrirà il proprio appoggio ai runners.

Subito dopo la conferenza stampa si sono svolte le operazioni di sorteggio dei pettorali di partenza, alla presenza di una rappresentanza di atleti, Società o Gruppi sportivi partecipanti alla gara. La corsa è in programma per sabato 23 giugno con partenza alle ore 21.00 dall’Arengario di Monza e arrivo presso il Rifugio Capanna Monza sul Monte Resegone.