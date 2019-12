La classe non è acqua, ma acquerello

Da Giovedi 19 Dicembre in esposizione presso la Sala Comunale di Villa Migliavacca a Introbio, dalle ore 15 alle ore 17, gli acquerelli creati dai ragazzi delle Scuole Medie di Introbio e di Cremeno sotto la guida del pittore Vittorio Doniselli, oltre alle insegnanti di Educazione Artistica Brunella Spinelli e Natascia Bova.



L'inaugurazione è prevista per Giovedi 19 Dicembre alle ore 11, in presenza delle classi coinvolte, e la Mostra rimarrà aperta dal 19 al 23 Dicembre e dal 27 al 30 Dicembre.