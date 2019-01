La vita per l'opera di un Altro: la mostra approda in Municipio

Da sabato 26 gennaio a sabato 2 febbraio al primo piano del palazzo comunale di piazza Diaz 1 a Lecco sarà ospitata la mostra a ingresso libero "La vita per l’opera di un Altro" proposta da AVSI Point Lecco, con il supporto di AVSI internazionale, organizzazione non profit che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuti umanitari in 31 Paesi del mondo.

La mostra, presentata per la prima volta in occasione del Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini, nel 2016, illustra la storia e l’opera caritatevole delle Suore di Carità dell’Assunzione, nate dall’incontro di padre Etienne Pernet con don Luigi Giussani, di cui fa parte anche suor Pinuccia Gianola, lecchese di Malavedo, sorella del compianto padre Augusto Gianola del Pime, al quale, nel 2015, era stata dedicata un'esposizione ospitata proprio nel palazzo municipale.

la missione delle cosiddette “Suorine”, attive a livello sociale ed educativo nei quartieri più popolari di Milano, Roma, Napoli, Torino, Trieste e Madrid, è caratterizzata dall’assistenza domiciliare, l’intervento in casa, la cura infermieristica, l’accoglienza diurna dei minori, l’impegno educativo nel rapporto scuola-famiglia e la collaborazione con l’ente locale e i servizi sociali.

L'esposizione, composta da una quarantina di pannelli corredati da supporti audiovisivi recanti videointerviste e visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.30 e il sabato dalle 9 alle 12, sarà inaugurata sabato 26 gennaio alle 10, con una visita guidata, alla quale seguirà, alle 11, una presentazione pubblica presso Palazzo del Commercio, in piazza Garibaldi, con l’intervento di un rappresentante di Fondazione Avsi e di una suorina. Per tutto il periodo della mostra sarà inoltre possibile effettuare ulteriori visite guidate su prenotazione scrivendo ad assunta.anghileri@virgilio.it.

L'iniziativa nel suo complesso, che prevende anche per sabato 2 febbraio una cena di solidarietà presso il salottone di via Don Invernizzi 4, è promossa nell'ambito della Campagna Tende 2018/2019 di Fondazione AVSI e intende sostenere i progetti di cooperazione internazionale di AVSI in Sira, Venezuela/Brasile, Burundi/Kenya e l'azione delle Suore di Carità dell'Assunzione tra le famiglie della periferia urbana delle grandi città.

«Siamo molto contenti di aprire le porte del palazzo comunale a questa esposizione promossa da AVSI Point Lecco, perchè ci dà la possibilità di riflettere, in un momento delicato come quello attuale, sui valori della solidarietà, dell'accoglienza e dell'aiuto alle persone in difficoltà - commenta l'assessore alla cultura del Comune di Lecco Simona Piazza. Ospitiamo in questo modo in città anche l'esperienza delle Suore di Carità dell’Assunzione, che operano nelle periferie delle grandi città, in Italia e nel mondo, portando non solo un messaggio religioso, ma anche e soprattutto un aiuto concreto, in grado di fare la differenza».