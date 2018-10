Mostra di Oreste Rota

E' stata inaugurata lunedì 15 ottobre, la mostra dal titolo “Il Borgo di Pescarenico, tanto decantato dal Manzoni, com'era, com'è e forse come sarà” opera del lecchese Oreste Rota, 88 anni, commerciante di tessuti nella centralissima via Cavour per oltre 40 anni, pianista e pittore autodidatta.

La breve cerimonia, introdotta dal giornalista Marco Corti, amico di Oreste Rota, ha visto la presenza oltre che dell'autore (affiancato dalla moglie) anche del presidente di 50& Più Lecco, Eugenio Milani, dell'assessore alla Cultura del Comune di Lecco, Simona Piazza; sono intervenuti anche il past president di 50&Più, Claudio Vaghi e il giornalista ed esperto d'arte, Claudio Redaelli.

«Oreste ha sempre avuto amore e affetto per l'arte ritagliandosi il tempo durante la sua vita da commerciante - ha esordito Milani - La sua è stata una ricerca creativa continua, che dimostra la forza delle persone nonostante il trascorrere del tempo». L'assessore Piazza ha voluto ringraziare Rota «per l'omaggio che fa della nostra città e di Pescarenico in particolare: siamo orgogliosi di ospitare la mostra all'interno della rassegna “Lecco città dei Promessi Sposi"». Oreste Rota ha confessato: «Sono innamorato da sempre di Pescarenico e mi sono voluto dedicare a questi quadri con grande passione. Quando ne ho parlato con l'amico Marco Corti è venuta fuori l'idea di questa mostra». Redaelli ha voluto raccontare l'opera di Rota, in particolare il percorso dedicato al lavoro contadino esposto all'Ospedale Manzoni, tessendone le lodi e ricordando anche la generosità dell'ex commerciante.

L'esposizione, composta da 26 opere, è promossa da 50&Più Lecco (di cui è stato attivo collaboratore nella vita associativa) e si terrà nella hall del Palazzo del Commercio, sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi, fino al 26 ottobre 2018 durante i seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 18. Il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 16.30.

