Da sabato 4 luglio una nuova mostra promossa dalla Provincia di Lecco animerà gli ambienti di Villa Monastero a Varenna.

L'esposizione Fiori nel vento. Ventole e ventagli floreali dell'800, curata dal conservatore Anna Ranzi, sarà visitabile fino a domenica 27 settembre e permetterà di ammirare una serie di ventagli che risalgono soprattutto al XIX secolo.

Attraverso gli oggetti esposti i visitatori potranno ripercorrere la storia di un accessorio conosciuto e utilizzato fin dall'antichità e che ha caratterizzato la moda femminile europea fin dal Quattrocento, diventando nel corso del tempo un simbolo di eleganza, ricercatezza e distinzione sociale, nonché un vero e proprio oggetto d'arte grazie all’utilizzo di materiali sempre più preziosi e al coinvolgimento dei più celebri artisti dell'epoca nella loro realizzazione.

Negli esemplari esposti si potrà notare come nel corso dell'Ottocento la pagina dipinta a mano viene man mano sostituita da quella in carta incisa all'acquaforte e acquerellata, oppure si passa all'uso della stoffa ornata da pailletes e ricami. I materiali usati diventano meno preziosi per rendere più accessibile il costo. Nella parte conclusiva del secolo la carta è ormai sostituita dal tessuto e dai pizzi, mentre riacquistano popolarità materiali come le piume, già ampiamente utilizzate nei secoli precedenti.

La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della Casa Museo:

a luglio da martedì a domenica dalle 10 alle 19.30

ad agosto tutti i giorni dalle 10 alle 19.30

a settembre da martedì a domenica dalle 9.30 alle 19.30

L'ingresso alla mostra è compreso nel biglietto per la visita alla Casa Museo.

Biglietti e costi

Il biglietto d'ingresso è di 10 euro (8 euro solo il Giardino). L'ingresso ridotto per persone con più di 65 anni, gruppi composti da più di 10 persone, soci Touring club italiano, soci dell'Associazione Gite in Lombardia e residenti in provincia di Lecco è di 7 euro (5 euro solo il Giardino). L'ingresso ridotto per ragazzi dai 12 ai 18 anni e per studenti dai 18 ai 24 anni è di 5 euro (3,50 euro solo il Giardino). L'ingresso è gratuito per bambini da 0 a 11 anni compiuti, persone diversamente abili e accompagnatori, tesserati Icom, possessori dell'Abbonamento Musei Lombardia, residenti a Varenna e giornalisti.