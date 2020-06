"Sul lago, nella montagna" - Dipinti e opere grafiche di Marcella Spada

Marcella Spada espone le sue opere a Varenna dal 4 al 12 luglio presso la chiesa di Santa Marta. La mostra, intitolata "Sul lago, nella montagna", ha il patrocinio di ProVarenna.

«Sono legata alla costa orientale del Lago di Como da un profondo affetto - spiega l'autrice - Mi sento appartenere a questo lago e a queste montagne, che sono stati luoghi di ricerca e di conquista della mia identità. La città di Milano con l'Accademia e le sue gallerie hanno accompagnato i miei studi e nutrito i miei interessi ma è nella casa di Lierna che ho potuto trovare il tempo e la tranquillità per dedicarmi al mio "fare arte", che nel tempo ha cambiato molte volte poetica e forma. I lavori di questa esposizione tornano con semplicità al disegno dal vero e alla pittura, frutto dell'osservazione diretta della natura che qui mi circonda. Una moltitudine di segni che risuonano nel mio gesto, grafico e pittorico. Questa mostra è dedicata a mio cugino Michele, alla sua passione per la montagna e alla sua fragorosa risata».

Il percorso formativo personale

Marcella Spada è nata a Milano nel 1972. Dopo la formazione liceale artistica nel 1995 si diploma all'Accademia delle Belle Arti di Brera con la critica d'arte Jole de Sanna e l’artista Luciano Fabro. Collabora negli ultimi anni di corso alla costituzione dell'Archivio di Arte contemporanea presso la Casa degli Artisti di Milano. L'anno seguente lavora presso la Galleria d’Arte Via Farini a Milano per la creazione

dell'archivio digitale.

Di questi anni sono alcune esposizioni collettive e personali volte alla ricerca contemporanea (Hampy-Dampty presso Molto di Milano, L'artista in veste organizzata da Care of) e esperienze giornalistiche (Arte in mostra di Torino).

Nel 2001 si laurea in Architettura al Politecnico di Milano e collabora con alcuni studi di architettura. Sempre quell'anno assiste l'artista Marco Vaglieri nel suo corso di Videoarte presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Produce inoltre illustrazioni per l'agenzia pubblicitaria Eticoon. Dal 2002 al 2008 si dedica alla progettazione architettonica, insieme al marito e collega Domenico Bonaiti.

Esercita il disegno e la composizione artistica: progetta il Logo della Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello di Calolziocorte e esegue alcune illustrazioni per il giornale Il Resegone di Lecco. Alcune esperienze didattiche fanno emergere gli interessi pedagogici che orienteranno il lavoro e la formazione negli anni seguenti.

Dal 2008 si dedica all’insegnamento della materia di Arte e Immagine e segue il Laboratorio artistico presso la Scuola Secondaria di primo grado Walter Bonatti, all'Istituto di Via Correggio di Monza per il quale è Animatore Digitale, promuovendo l'uso delle nuove tecnologie e della didattica innovativa.