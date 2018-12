In collaborazione con il centro internazionale della grafica di Venezia, si inaugura oggi, 12 dicembre alle ore 18, la mostra "Il fantastico gioco del mosaico veneziano".

Negli uffici di Banca Generali in Via Roma 41 saranno esposte 48 incisioni degli artisti di Atelier Aperto di Venezia. Presente Adriana Borrello, una tra gli artisti in gioco. Presentazione a cura del professor Salvatore Rizzolino.

La mostra sarà visitabile da oggi, 12 dicembre, ininterrottamente fino al 22 gennaio 2019 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30