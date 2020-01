Mostra e laboratori di lettura di libri in simboli

Giovedì 16 e Venerdì 17 gennaio 2020, dalle ore 9 alle ore 17:30 presso l'Hall d’ingresso dell'Ospedale Alessandro Manzoni, l'associazione Aspoc Onlus di Lecco insieme al Servizio Neuropsichiatria infantile dell'ASST di Lecco, in collaborazione con il Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa, apre le porte a tutti gli “esploratori”, che vogliono conoscere e fare esperienza dei libri in simboli: scolaresche, bambini, fratelli e amici, genitori, insegnanti e bibliotecari, sono invitati alla mostra e ai laboratori di lettura.

La mostra inBook “libri per tutti” intende sensibilizzare il territorio sull'importanza dell’esposizione precoce alla lettura ad alta voce di libri in simboli (inBook), sia per bambini con bisogni comunicativi complessi che per i loro coetanei.

Durante le due giornate saranno attivati laboratori di lettura (vi raccomandiamo di prenotarvi)

Info e prenotazioni:

Dott.ssa Cristina Volpe (Servizio Neuropsichiatria infantile dell'ASST di Lecco)

progettolu.caa@gmail.com

Dott.ssa Ines Figini (Aspoc) - info@aspoc.it