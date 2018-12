Conferenze sulla storia del presepio

Prosegue con successo l'esposizione di presepi e diorami presso il Palazzo delle Paure, completamente rinnovata con presepi sempre diversi, ha già attirato più di 2.000 visitatori che hanno potuto ammirare le 39 realizzazioni di artisti della sede Aiap locale e di grandi presepisti del Nord Italia.

Oltre a queste opere è visitabile anche il grande presepe allestito nel cortile di Palazzo Bovara e ambientato nella caratteristica piazzetta di via del pozzo a Lecco.

Per arricchire l'offerta culturale e favorire la comprensione delle opere esposte è prevista per giovedì 20 dicembre una conferenza sulla storia del presepio intitolata "800 anni di presepio, da San Francesco ai giorni nostri" con relatore Claudio Mattei. L'incontro inizierà alle 21 presso la sala conferenze di Palazzo Paure ed è ad ingresso libero. Al termine ci sarà un brindisi di auguri con i presepisti dell'associazione.

A questa serata ne seguirà un'altra giovedì 3 gennaio 2019 sempre alle 21 con tema "Come nasce un presepe" in cui verranno mostrate le tecniche usate per costruire le opere ammirate in mostra.

Ricordiamo inoltre le aperture straordinarie del 26 dicembre e del 1 gennaio con orario continuato 10-18. In quei giorni sarà visitabile anche l'esposizione "800 Lombardo".