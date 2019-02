L’Amministrazione Comunale di Valmadrera presenta la Mostra Fotografica “Valmadrera. Geometrie, paesaggi, colori e forme” a cura di Alessio Volonté, allestita presso il Centro Culturale Fatebenefratelli il 2 e 3 marzo, ore 10.00-12.00 e 15.00-18.30.

Alessio Volonté è appassionato di fotografia: inizialmente ha concentrato il suo talento su paesaggi montani e fotografia di viaggio; di recente i suoi progetti si dedicano all’ambiente urbano. Il progetto esposto legge e interpreta la città di Valmadrera nel suo duplice aspetto, urbano e naturale, ricalcando così il percorso fotografico dell’autore stesso.

La mostra è divisa in due sezioni: la prima descrive l’ambiente in cui si situa Valmadrera e i paesaggi che la circondano; la fotografia è caratterizzata dall’uso del colore. La seconda sezione si concentra sulle zone urbane, descritte con l’uso del bianco e nero per farne risaltare forme, luci e ombre.

Ingresso libero.