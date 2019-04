Museo La Fornace aperto anche il 25 aprile

Una partecipazione inaspettata e lusinghiera con oltre 270 visitatori durante il giorno di Pasquetta, segno evidente di una proposta didattica di assoluto interesse per il Museo La Fornace, per la prima volta non accoppiato ai tradizionali appuntamenti della Sagra delle Sagre e delle Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi.

La caccia alle uova organizzata tra le diverse sezioni del museo ha destato notevole interesse e divertimento. Sono state le famiglie, ma soprattutto i bambini, gli indiscussi protagonisti di questa riuscita iniziativa che aprirà le sue porte anche giovedì 25 aprile, con attività di educazione ambientale per grandi e piccini, laboratori didattici naturalistici, filmati, fotografie, esposizione di oggetti antichi e molto altro ancora.

Il Museo sarà visitabile dalle 10 alle 18, mentre le attività verranno svolte nelle seguenti fasce orarie: la mattina dalle 10.30 alle 12, il pomeriggio dalle 15 alle 17, con merenda a base di pane, burro e zucchero per tutti alle ore 16. L'ingresso e la partecipazione alle attività sono gratuite. Per maggiori informazioni è consultabile la locandina in allegato.

