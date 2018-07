Musica: concerti speciali di Jovanotti a Milano

Due appuntamenti speciali per chiudere un tour da record. Vi siete persi un concerto di Jovanotti? Niente paura. Lorenzo Cherubini proporrà due date "bonus", il 3 e il 4 luglio, a chiusura di una serie di concerti che hanno raccolto 600mila spettatori ed erano scattati proprio da Milano con 12 sold-out.

Un legame particolare quello che lega l'artista al capoluogo lombardo, dove trent'anni fa iniziava la carriera musicale di Jovanotti. I due speciali appuntamenti del 3 e 4 luglio al Mediolanum Forum di Assago seguono 65 serate gremite: negli scorsi mesi lo show ha conquistato Milano (12 serate), Rimini (3 serate), Firenze (9 serate), Torino (5 serate), Bologna (3 serate), Roma (10 serate), Acireale (3 serate), Verona (6 serate), Eboli (3 serate), Ancona (3 serate), Padova (2 serate), Stoccarda, Vienna, Zurigo, Bruxelles, Londra e Lugano.

«Ho visto un'Italia bellissima»

«È stata una cavalcata pazzesca lungo tutto il paese - racconta Lorenzo - ho incontrato un'Italia bellissima, incinta di nuova vita e soprattutto tremendamente danzante, ballerina... mamma mia quanto ci siamo divertiti! Il 3 e 4 vi aspetto al Forum, dove gireremo anche il film del concerto, buona estate a tutti!»

Per la chiusura del tour "Il Salone delle Feste di Lorenzo Live 2018" (prodoto da Trident Music), infatti, arriva anche il video di "Viva la libertà" - tratto da Oh, vita! l'album prodotto da Rick Rubin per Polydor e già certificato Fimi triplo disco di platino - pezzo con cui Lorenzo ha chiuso tutti i concerti e con cui ogni sera, saluta il pubblico dopo tre ore di concerto.

In scena con Jovanotti si esibiranno Saturnino (basso), Riccardo Onori (chitarra), Christian Rigano (tastiere e synth), Franco Santarnecchi (piano e fisarmonica), Gareth Brown (batteria), Leo Di Angilla (percussioni), Gianluca Petrella (trombone), Jordan Mc Lean (tromba), Matthew Bauder (Sax). I partner tecnici dello show sono Pioneer DJ e Technogym.