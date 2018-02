Appassionati di musica elettronica, il "Tomorrowland" sbarca a Monza

Appassionati lecchesi di musica elettronica, segnate in rosso sul calendario la data del 28 luglio, un sabato: nella vicina Monza arriverà infatti il "Tomorrowland", il festival di musica elettronica più celebre al mondo.

Sarà una prima volta per la nota kermesse, in un luogo altamente suggestivo come il Parco di Monza. Il nome esatto dell'evento è "Unite with Tomorrowland", che unisce lo storico festival di Boom, in Belgio, con altre sette località nel mondo. Quali? Abu Dhabi, Italia, Libano, Malta, Messico, Spagna e Taiwan.

Dalle 16 alle 3 di notte del 28 luglio moltissimi dj si alterneranno sul palco, inframezzando i set con collegamenti in diretta streaming da e verso le altre località del Tomorrowland.

Le pre-registrazioni per accedere alle prevendite sono aperte da martedì 20 febbraio, e i tagliandi saranno acquistabili dal 14 al 28 febbraio. Bisognerà però fare in fretta: saranno in vendita per sole 24 ore tra i fortunati che riusciranno a registrarsi.

Per informazioni: il sito ufficiale dell'evento