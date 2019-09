Musica in corte a Capiate

Un'altra interessante iniziativa culturale nella corte di Capiate, frazione di Olginate. Sabato 14 settembre si terrà infatti "Musica in Corte" alla scoperta dell'antico complesso di Sant'Ambrogio. La manifestazione è organizzata dal Comune di Olginate in accordo l'associazione "Amici dei stall de sot", già promotrice di Agricultura, evento dedicato al mondo contadino e alle tradizioni in programma ogni anno a fine primavera.

Sabato si inizierà alle ore 19 con una visita guidata alla corte Altomedievale, le cui origini risalgono all'ottavo secolo Dopo Cristo. Alle 20 aperitivo in compagnia degli Amici dei Stall de Sot. Alle 21 avrà poi inizio il concerto "Un viaggio musicale in Europa" accoampagnato da flauto, traversiere, tromba e clavicembalo a cura del "Moto Eccentrico". L'iniziativa rientra nella rassegna Musica e territorio 2019.

