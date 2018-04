Nameless: ufficializzata la timetable, ecco tutti i dj che suoneranno a Barzio

Saranno, come prevedibile, Steve Angello, Axwell&Ingrosso e Armin Van Buuren a chiudere le tre serate del Nameless Music Festival 2018, che dal primo al tre giugno accoglierà migliaia di persone a Barzio. L'organizzazione dell'evento ha infatti ufficializzato la timetable del mainstage e del Radio 105 Stage, che prende il nome dalla radio ufficiale e ospiterà, tra gli altri, Fabri Fibra, Sfera Ebbasta e Guè Pequeno, star del loro settore.

Tanti i nomi di successo che richiameranno il pubblico delle grani occasioni​ in Valsassina. Non solo: l'organizzazione ha comunicato di essere alla ricerca di personale per riempire i "vuoti" nello staff che opererà nell'area della Sagra durante la kermesse.

