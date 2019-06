Ballabio, Cinema al Parco: c'è "Nanuk"

Con il primo appuntamento in calendario venerdì 28 giugno, dalle ore 21.15, ritorna la rassegna "Cinema all'aperto" al parco Grignetta, sull'onda del positivo riscontro di pubblico delle precedenti edizioni. Protagonista della prima serata cinematografica stagionale (ingresso libero) sarà l'avvincente film "Il mio amico Nanuk", coinvolgente pellicola che racconta la toccante amicizia tra Luke, un ragazzo canadese di 13 anni, e un cucciolo di orso polare.

La trama

Luke affronterà con coraggio di vero uomo una avventura mozzafiato, tra gli elementi naturali del grande Nord, per ritrovare la mamma del piccolo orso e restituirle il suo cucciolo da svezzare. In questa avventura entrambi i "cuccioli" diventeranno adulti per aver sfidato e vinto i limiti della loro età.

La rassegna "Cinema all'aperto" è realizzata da Comune di Ballabio e Pro Loco Ballabio nell'ambito degli oltre 30 eventi di particolare interesse presenti nel ricco calendario di iniziative che animano l'estate ballabiese.