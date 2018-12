Natale di seta- Bambini al museo

Domenica 9 DICEMBRE

il Civico Museo della seta Abegg di Garlate​ propone:



B.A.M. BAMBINI AL MUSEO.



Visita guidata e laboratorio per tutta la famiglia!!!

-NATALE DI SETA-



15.00 -16.00 Visita guidata alla scoperta del Museo Abegg.

16.00 -17.00 Laboratorio per bambini: Bozzoli pupazzi di neve… Babbo Natale ricicloso, biglietti natalizi 3D… realizziamo fantasiose decorazioni natalizie per il nostro magico Natale!



CONTRIBUTO RICHIESTO PER VISITA GUIDATA E LABORATORIO.

Adulti 6€; bambini 6€; 4€ dal secondo figlio; gratuito sotto i 3 anni.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 3319960890/ prenotazione@museosetagarlate.it

www.museosetagarlate.it



Il Museo è aperto tutti i sabati dalle 14.30 alle 17.30 e le domeniche dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 (orario invernale).