Natale in Valsassina con una non-stop di formaggi

Anche quest'anno il Natale in Valsassina avrà un retrogusto di tradizione e formaggio grazie alle proposte della Formaggeria Carozzi.

Nell'ormai celebre "tempio" di tutti gli amanti del formaggio, lunedì 24 dicembre si brinderà al Natale in una "non-stop" dalle 12 alle 20. Gli ingredienti saranno un buonissimo aperitivo a buffet, vin brulé offerto per tutti, canzoni natalizie e l'entusiasmo di 700 metri sopra il cielo, scuola country lecchese, che animerà il pomeriggio con balli coinvolgenti.

Per i più piccoli l'appuntamento clou sarà alle ore 15.30 quando arriverà Babbo Natale a consegnare i regali e salutare i bambini. I più piccoli potranno comunque partecipare a laboratori e attività divertenti lungo tutto il pomeriggio, dalle 13 alle 17. Durante la Vigilia si potrà inoltre beneficiare dei prodotti presenti in Formaggeria, ritirando gustosissimi formaggi da portare in tavola in occasione del cenone della Vigilia o del pranzo di Natale o scegliendo uno dei tanti cesti natalizi proposti dall'azienda (acquistabili anche online su www.venditaformaggio.it).

Il Natale da Carozzi terminerà ufficialmente il 5 gennaio, quando sarà organizzata una nuova giornata di festa in occasione dell'Epifania. Anche in questo caso gli ingredienti saranno ottimo cibo e tanto divertimento.