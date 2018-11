Anche a Lecco "Nati per Leggere"

Da sabato 17 a domenica 25 novembre si terrà la Settimana Nazionale Nati per Leggere, istituita nel 2014 con l'obiettivo di promuovere il diritto alle storie dei bambini. La settimana si celebra in concomitanza con la Giornata Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre.

Il progetto Nati per Leggere nasce nel 1999 dalla sinergia di medici, bibliotecari ed esperti della letteratura per l'infanzia e si occupa di promuovere la lettura ad alta voce per bambini in età precoce (0–6 anni). ll cuore del programma è la lettura in famiglia intesa come momento che crea relazione e intimità tra adulto e bambino. Le ricerche scientifiche dimostrano infatti che, leggere vicini, ponendosi in quella relazione speciale e dal forte impatto emotivo già dai primi mesi di vita e con continuità, contribuisca positivamente a un significativo sviluppo cognitivo, linguistico ed emozionale del bambino.

Il messaggio di Nati per Leggere è deciso e universale: ogni bambino ha il diritto di essere protetto, non solo dalla malattia e dalla violenza ma anche dallo svantaggio socioculturale e dalla povertà educativa. Grazie alle pagine dei libri e alle parole delle storie, è possibile farlo, e le storie diventano così quel diritto che Nati per Leggere si impegna a diffondere e a garantire a tutte le bambine e a tutti i bambini.

«In occasione della Settimana Nazionale Nati per Leggere e della Giornata Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il Sistema Bibliotecario promuove tante iniziative di promozione alla lettura con un'attenzione particolare alla fascia 0-6 anni - commenta il presidente del Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese Simona Piazza - Le biblioteche stanno sostenendo da diverso tempo il programma Nati per Leggere, nell'ottica della valorizzazione di una lettura inclusiva che accompagni i bambini e le loro famiglie in un percorso di crescita e valorizzazione attraverso la lettura».

Su sito lecco.biblioteche.it, nella sezione dedicata a Nati per Leggere, è possibile consultare il calendario degli eventi e restare sempre aggiornati sulle iniziative promosse.