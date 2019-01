Nature With Lego Bricks, a Lugano 35 sculture di mattoncini

Nature With Lego Bricks, all'ex Asilo Ciani di Lugano fino al 3 marzo 2019, è una mostra Lego pluripremiata, realizzata unicamente con mattoncini Lego dall'artista newyorkese Sean Kenney. 2 milioni di pezzi Lego colorati compongono 35 sculture di animali con altezze fino a 3 metri. Proprio come i mattoncini Lego si incastrano tra loro per creare una grande scultura, allo stesso modo tutto in natura è connesso in un intricato equilibrio di relazioni: Nature With Lego Bricks racconta la bellezza della natura, le sue interconnessioni e la rete di straordinarie relazioni che legano piante, insetti, animali e gli ambienti naturali in cui essi vivono. La protezione dell'habitat naturali degli animali; l’importanza dell’ecologia in un gesto semplice, come l'utilizzo di una bicicletta anziché di un'auto; la comprensione profonda dell’equilibrio che regna nella natura: questa mostra diventa il mezzo per veicolare messaggi importanti, attualissimi, che toccano da vicino sia adulti che bambini.

Sean Kenney è un celebre artista di New York, che progetta e crea arte esclusivamente con i mattoncini Lego. Grazie alle sue meravigliose opere d'arte è stato ufficialmente riconosciuto come uno dei migliori artisti Lego nel mondo. Usando i mattoncini Lego come veicolo, Sean spera che i bambini vengano ispirati a immaginare e creare, e si impegna a veicolare messaggi importanti, come l’attenzione alla natura e all’ambiente. www.seankenney.com.