Nel parco di Montevecchia: tra fiori selvatici e antichi edifici medioevali

In questa gita andremo alla scoperta di una zona poco nota ma molto affascinante del Parco Regionale di Montevecchia. Percorreremo il Sentiero dei Roccoli lungo i terrazzamenti coltivati per raggiungere la Cappelletta di Crippa. In questo primo tratto incontreremo tanti fiori a fioritura precoce (primule, erba trinità, viole, ecc.) che impareremo a conoscere insieme alla nostra guida. Faremo anche alcune soste presso i capanni dove in passato si praticava la caccia di uccelli e che oggi sono meravigliosi balconi panoramici.

Nel pomeriggio, continueremo il nostro giro ad anello attraversando la piccola Valle Santa Croce dove incontreremo alcuni edifici di medioevali, tra i quali la chiesetta di Santa Croce, e una fornace. Raggiungeremo infine il torrente Malgoretta e faremo una sosta allo stagno per conoscere la flora e la fauna degli ambienti umidi.