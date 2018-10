"L'acqua dei naviganti" nel nome di Vassena e Noseda

Interessante serata giovedì 25 ottobre con la Canottieri Lecco: in occasione del 44° Campionato invernale Interlaghi che si svolgerà il prossimo weekend, si svolgerà "L'acqua dei naviganti - oggi minacciata irrimediabilmente dalla plastica?", a sostegno del progetto One Ocean Foundation per sensibilizzare sulle plastiche presenti negli oceani.

Nell'occasione saranno proiettati video delle imprese di Dario Noseda (nella foto), mandellese che ha attraversato l'Atlantico a bordo di una Star, e dell'inventore malgratese Pietro Vassena che nel 1948 ad Argegno stabilì il record di profondità con il suo sommergibile C3.

L'appuntamento è nella sala conferenze di Confcommercio Lecco in Piazza Garibaldi 4. Presente lo stesso Dario Noseda ed esperti di inquinamento e riciclaggio. Ingresso libero.