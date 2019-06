Notte Bianca di Barzanò

SABATO 8 GIUGNO 2019

in collaborazione con Pro Loco Barzanò

Dalle 19.00 alla 1.00

Via Garibaldi, via Manara, via Sirtori, piazza Diaz, via Ferrari, piazza Mercato, via Castello

Una serata con aperitivi, cibo da strada dal dolce al salato, sfilate di moda, momenti musicali, spettacolo, design e arte, attività per bambini, animazione, sport e gare atletiche, mercato alimentare.

Dalle 20.30 alle 22.30 apertura straordinaria della Canonica di San Salvatore, via Castello