Calolzio è pronta a fare festa con la Notte Bianca. Sabato 8 giugno, a partire dalle ore 20 e fino all'una, andrà infatti in scena la settima edizione dell'evento organizzato da Confcommercio in accordo con i negozianti cittadini per promuovere le attività locali e offrire un'imperdibile occasione di aggregazione sia ai calolziesi, sia ai visitatori da fuori.

Sabato 8 giugno negozi aperti, giochi, itinerari enogastronomici, musica e tanto altro

Negozi aperti, itinerari enogastronimici, giochi per grandi e bambini, musica e spettacoli saranno gli ingredienti della kermesse, tra conferme e novità, a partire dal posizionamento di una vasca per la pesca sportiva alla trota.

Alla "regia" ancora una volta Cristina Valsecchi, presidente di Confcommercio Valle San Martino e assessore ad eventi e associazioni della Giunta Ghezzi. I dettagli della notte Bianca estiva 2019 sono stati illustrati oggi pomeriggio, martedì, alla presenza della stessa Valsecchi e di Davide Riva e Monica Pigazzini di Confartigianato.

Oltre 70 negozianti coinvolti grazie a Confcommercio, una sessantina i volontari mobilitati

«Stiamo lavorando da oltre due mesi per allestire un'altra grande Notte Bianca, un evento per tutti i gusti in grado di richiamare pubblico sia dalla valle San Martino che da fuori - commenta Cristina Valsecchi - Per una volta, come accaduto nella passate edizioni, vogliamo tarsformare Calolzio in una cittadina di mare, dove queste iniziative vanno in scena da tempo. Nella nostra provincia siamo invece stati i primi a proporla con successo e vogliamo continuare lungo questa strada. Un grazie va a tutti i commercianti che ancora una volta hanno creduto nella Notte Bianca e ai volontari, una sessantina, che hanno dato la loro disponibilità per la gestione del traffico e l'allestimento di giochi e spettacoli».

Tra questi quelli della Pro loco presieduta da Simona Bonacina, dell'Associazione Nazionale Carabinieri guidata da Oscar Valsecchi e del Centro Coordinamento Radio Soccorso diretto da Cristian Pelà. Lunga la lista delle postazioni, con l'animazione dei balli latino americani in piazza Vittorio Veneto, le macchinine radiocomandate dell'associazione Too Drift, la Pole Dance, la dimostrazione di Spin Bike, la musica dal vivo e tanto altro fino appunto all'iniziativa della Fipsas di Lecco.

Cristina Valsecchi: «Tante iniziative, tra conferme e novità. Dal risotto black della Top Chef alla pesca alla trota in zona stazione»

«Tra le novità di questa edizione ci sarà la pesca sportiva alla trota con un allestimento ad hoc in piazza della stazione - conferma Cristina Valsecchi - Un'iniziativa per grandi e bambini, come tante altre pensate per la serata dell'8 giugno. Inedita per la Notte Bianca, e sicuramente molto interessante, l'apertura straordinaria di villa De' Ponti con l'esibizione canora del Coro Calauce. Tornerà inoltre la Top Chef Cinzia Fumagalli, ormai madrina dell'evento, che proporrà anche un risotto black. Davvero tante proposte, e non finiscono qui: le scoprirete con noi sabato sera».

Anche Confesercenti e Confartigianato hanno deciso di dare il proprio sostegno alla Notte Bianca targata Calolziocorte. «Ringrazio Cristina Valsecchi per averci invitato alla conferenza stampa di oggi e per averci coinvolti in questo evento nel quale crediamo con forza - commenta Davide Riva, vicepresidente di Confartigianato - In passato abbiamo visto tantissimi partecipanti e crediamo sia importante lavorare insieme, favorire una sinergia tra negozianti, artigiani e operatori economici per animare le nostre città e far conoscere le attività presenti. Ci vediamo sabato sera».

Bus navetta gratuito e chiusura delle strade centrali dalle ore 19 alle 2 di notte

Per quanto riguarda gli aspetti viabilistici e logistici, va detto che per la prima volta ci sarà un servizio di bus navetta gratuito, con passaggio dal parcheggio del Baobab al confine con Vercurago, in zona Lavello e in corso Europa, dove i visitatori da fuori potranno posteggiare l'auto e raggiungere con il mezzo pubblico il cuore della città per la festa.

Per la Notte Bianca verranno chiuse al traffico alcune strade del centro città, dalle ore 19 di sabato 8 giugno fino alle 2 di notte di domenica 9, da un'ora prima a un'ora dopo la manifestazione. Saranno interdette al traffico in particolare piazza Vittorio Veneto, via Galli, largo Garibaldi, piazza della stazione e una tratta di corso Dante, dal centro città fino alla svolta con via Locatelli, zona Poste. La Polizia locale e i volontari si occuperanno della viabilità, presenti anche i Carabinieri. Sul fronte della sicurezza saranno disposti diversi furgoni e barriere protettive come deciso dalla normativa in materia di eventi pubblici e dalla Prefettura.