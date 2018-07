Notte Bianca in città: il programma

Sarà una Notte Bianca in città, all’insegna della cultura e dell’intrattenimento, quella presentata presso la sala consiliare del Comune di Lecco. «L'elemento costituente, fondante del nostro, territorio è il patrimonio culturale - ha spiegato Simona Piazza, assessore alla cultura e alle politiche giovanili -. Abbiamo in programma tanti eventi culturali di vario genere, scelti insieme all'assessore Francesca Bonacina».

«Il ringraziamento va anche fatto alla massiccia presenza delle forze dell’ordine, che hanno sempre fatto un ottimo lavoro per gestire l’alto numero di persone», ha spiegato la stessa Bonacina, assessore al turismo e vicesindaco del comune di Lecco.

Il programma della Notte Bianca a Lecco

Dalle 10 alle 19

vari luoghi della città

Lecco Jazz Festival 2018, pianoforti in città “Suonami”

A cura del Comune di Lecco

Ore 10 – 23 Apertura straordinaria del Poli Museali della Città

a cura del Comune di Lecco

Ore 18 – 20 / 21 - 24

Giro sul lago con le “Lucie manzoniane”

a cura di Gruppo Manzoniano Lucie e LTM

Ore 19.30

My secret dinner

A cura di Ass. Punto Linea Love e Comune di Lecco

Ore 19.30 – 21.30

Piazza XX Settembre

Aperitivo con il “Swing LAB” Duo Project

duo musicale sax più piano

a cura di LTM

Ore 20 – 23

Piazza XX Settembre

Giochi gonfiabili e animazione per bambini e famiglie

Ore 20.30 – 23.00

Società Canottieri

Lecco, Via Francesco Nullo, 2

Musica dal vivo con Matteo e Arianna

Ore 21

Palazzo delle Paure, Piazza XX Settembre

Artisti per una notte!

Forme e colori nuovi per le opere nella Galleria d’Arte

Laboratorio creativo per bambini (6/10) e famiglie

a cura di Francesca Minchiotti con il contributo di AVPL.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria

Ore 21 – 22

Biblioteca Civica “U. Pozzoli”

Via Giuseppe Bovara, 58

La notte è piccola. Letture ad alta voce per bambini da 4 a 8 anni

A cura del gruppo “Leggere per gioco, leggere per amore” di Lecco

Ore 21 – 23

Visita guidata al campanile di San Nicolò

a cura del Gruppo volontari campanile

Prenotazione obbligatoria

Ore 21 – 23.30

Piazza Garibaldi

Stefano Teruggi Band’s

Serata musicale – balli di gruppo – musica anni ’70 - ’80

a cura di LTM

Ore 21 - 24

Via Cavour – Gelateria Pinguino

Duo musicale Vale e Steve

a cura di LTM

Ore 21.15

Palazzo delle Paure, Piazza XX Settembre

Visita guidata della mostra “Robert Doisneau, pescatore di immagini”

A cura di VIDI srl

Prenotazione obbligatoria – visita a pagamento

Ore 21.30 – 23.30

Piazzetta Del Pozzo

Trio d’archi Sinfolario

a cura di LTM

21.30 – 01.30

Piattaforma lago

700 metri sopra il cielo

Musica country a cura di LTM

23.00 -1.30

Piazza Cermenati

Pauzero band

Serata musicale tributo a Laura Pausini e Renato Zero

a cura di LTM

Gallery