Notte Bianca in città: il programma

Sabato 20 luglio 2019, come ogni anno per una notte, Lecco resta sveglia e lascia spazio alla cultura, alla musica, all’arte e al divertimento.

Il programma della Notte Bianca a Lecco

Ecco il programma completo:

Omaggio alla luna. Celebrazione letteraria del 50° anniversario dell'allunaggio Esposizione bibliografica ore 10 - 23

Apertura straordinaria del Poli Museali della Città Ingresso gratuito (tranne mostra Berenice Abbott) ore 10 - 19

Vari luoghi della città Lecco Jazz Festival - Pianoforti in città "Suonami" ore 18

piazza XX Settembre Aperitivo piano bar HeartRocked ore 20

piazza Sagrato della Basilica In cima al Campanile salite al campanile di San Nicolò (visite guidate su prenotazione) ore 18 - 20 e 21 - 24

zona piattaforma lago Giro sul lago con le "Lucie" Mini tour nel bacino lacuale di Lecco a bordo delle tipiche imbarcazioni lariane ore 21

via Cavour Gelateria Pinguino Musica dal vivo con "Vale e Steve" ore 21

piazzetta del Pozzo Spettacolo teatrale per famiglie "Prima che sia notte" ore 21

Basilica di San Nicolò Festival della Musica sull'acqua: Antonin Dvozak, concerto per violoncello e orchestra - L. Van Beethoven, Sinfonia 7 in la maggiore ore 21

piazza Garibaldi Serata musicale anni 70/80 e balli di gruppo con Roby Sky Band ore 21

piattaforma a lago Notte latina con "Movida Latina" ore 22

piazzetta del Pozzo Creem & friends: coristi per una sera. Esperienza canora guidata e aperta al pubblico ore 23 - 2

Ordinanza del sindaco n. 57 del 16 luglio 2019: divieto di detenzione, somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche, in contenitori di vetro e lattine.

Ordinanza del sindaco n. 55 del 16 luglio 2019: deroga ai limiti acustici per l’uso di strumenti musicali e apparecchi di riproduzione sonora.

Gallery