Notte Bianca a Molteno

Anche quest'anno l'Amministrazione Comunale di Molteno, con la collaborazione dei commercianti, propone la Notte Bianca, prevista per sabato 6 luglio e giunta ormai alla sua quinta edizione. Tante e differenti le proposte, culinarie e non solo, per le vie del centro, destinate a grandi e piccoli, che potranno divertirsi grazie alla presenza di giochi gonfiabili, animatori, truccabimbi e giocolieri. La manifestazione si svolgerà dalle ore 17.30 all’1.00.

